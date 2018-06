Napoli, con Leno è intesa totale: si attende l’accordo tra i club

Napoli molto vicina a Bernd Leno. Sarà il tedesco classe ’92 l’estremo difensore per la prossima stagione. Nonostante il tentativo di disturbo arrivato nelle scorse ore dalla Premier League, sponda Arsenal, il portiere del Bayer Leverkusen diventerà presto il numero uno partenopeo. Ne è sicuro il Corriere dello Sport che, nell’edizione odierna, scrive che le parti hanno trovato l’intesa sul contratto. Soldi, durata e volontà del calciatore di far parte della rosa di Carlo Ancelotti, tecnico molto stimato e garanzia di grande progetto. Manca solo l’ok tra le due società. Infatti, Bayer Leverkusen e gli azzurri devono ancora trovare il giusto compromesso sul pagamento della clausola. I tedeschi restano fermi sul loro desiderio di ricevere l’intero importo 28 milioni per Leno ma potrebbero scendere fino a 25. De Laurentiis ne offre al massimo 20. La sensazione è che con uno sforzo da entrambe le parti la situazione possa sbloccarsi già ad inizio settimana prossima.

Leno vuole il Napoli