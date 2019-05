Napoli, Davide Ancelotti: “Vittoria meritata, il rammarico della stagione è non aver vinto nulla”

Bel successo per il Napoli in casa della Spal nel posticipo delle 18 di Serie A: 2-1 molto emozionante con gol decisivo nel finale di Mario Rui. Ecco le parole, prese da Twitter, dal vice-mister degli azzurri Davide Ancelotti, figlio di Carlo: “Credo che la vittoria di oggi sia meritata. Dobbiamo migliorare nella precisione Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Il secondo tempo abbiamo sofferto per 10-15 minuti ma abbiamo reagito subito dopo il loro gol. Sono molto contento della stagione. C’è il rammarico per non aver vinto nulla ma con qualche accorgimento l’anno prossimo ci riproveremo”. Gli azzurri, infatti, sono usciti ai gironi dalla Champions League e ai quarti di finale di Europa League contro l’Arsenal, che a Baku a fine mese di giocherà la finale della competizione.