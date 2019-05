Napoli, De Laurentiis blinda Koulibaly

Si è ormai pienamente affermato come uno dei difensori più forti sul panorama mondiale, venendo non a caso corteggiato da numerose big europee. Stiamo parlando di Kalidou Koulibaly, una delle colonne del Napoli di Carlo Ancelotti. Su di lui, già da tempo, hanno messo gli occhi diversi club, tra cui Paris Saint-Germain, Real Madrid e Manchester United. Ma il senegalese, riporta Il Mattino, dovrebbe restare almeno un altro anno con gli azzurri.

DE LAURENTIIS – Il presidente Aurelio De Laurentiis è infatti pronto a blindare il proprio giocatore, rifiutando qualsiasi offerta che giungerà nei suoi confronti. Il patron non vuole privarsi del perno della propria retroguardia, intendo anzi rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione, con diversi colpi di mercato già in fase di studio.