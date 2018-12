Napoli, De Laurentiis: “Finale di Europa League con Sarri? Meglio una semifinale…”

La dolorosa eliminazione dalla Champions League sembra già essere andata in archivio per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, determinato più che mai a vivere una seconda parte di stagione da protagonista. Intercettato dai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della cena di Natale dei partenopei, il patron degli azzurri si è così espresso: “Alcune sconfitte le avevamo messe in conto. Parlavamo di otto o nove e invece ne sono arrivate meno. D’altra parte quando si cambia non è facile e non si può pensare di fare tutto e subito. Faccio l’esempio della Ferrari: quando viene cambiata una macchina, questa deve essere messa a punto. Noi però siamo una famiglia e dobbiamo fare un viaggio tutti insieme”.

L’EUROPA LEAGUE – “Io sono sempre stato contrario a questa manifestazione, ma la UEFA, dopo tante lamentele, qualcosa ha cambiato. Arrivare fino in fondo potrebbe essere interessante, anche perché ci sono belle squadre come Arsenal e Chelsea. Una finale con la squadra di Sarri? Magari in semifinale…”