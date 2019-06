Napoli, De Laurentiis: “Icardi? Non lo compro. Su James Rodriguez e Lozano…”

Il mercato deve ancora incominciare, ma le trattative per alcuni giocatori sono già iniziate. Protagonista in questo avvio d’estate è senza dubbio il Napoli, al centro di diverse voci, in entrata e in uscita. Dall’attaccante, al centrocampista, passando per le corsie laterali con l’acquisto di Di Lorenzo già ufficializzato.

A parlare delle possibili operazioni è stato il presidente Aurelio De Laurentiis che, come riporta Sport Mediaset, ha risposto ad alcune domande di un cronista.

MERCATO – Capitolo punta, dove Mauro Icardi, in uscita dall’Inter, è stato spesso accostato ai colori partenopei: “Icardi? Io non lo compro”, ha chiuso secco il patron azzurro. Come l’argentino, anche altri nomi sono stati accostati al Napoli: Diego Costa, Cavani e Lukaku su tutti. Ma i pensieri del numero uno sembrano diretti ad altri reparti: “Lozano e James Rodriguez? Vediamo…”, ha glissato De Laurentiis.

Per il colombiano del Real Madrid servono circa 40 milioni e ci sarebbe già stato l’ok dello stesso giocatore. Per l’esterno del PSV. al quale è stato offerto un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione, potrebbe volerci una cifra molto simile.