Napoli, De Laurentiis: “L’Inter vuole smantellarmi la squadra. Sarri alla Juventus? Sono assolutamente distaccato…”

Arrivano altre dichiarazioni da parte di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a margine dell’assemblea generale straordinaria dell’ECA a Malta. Dopo le brevi parole rilasciate ai media nella giornata di ieri, il numero uno dei partenopei ha concesso una lunga intervista a Il Corriere dello Sport.

ANCELOTTI – “Bilancio del mister? Ottimo, ha lavorato molto bene e i risultati ottenuti lo confermano. Lo sceglierei ancora tornando indietro? Assolutamente, sì. Con lui abbiamo altri due anni di contratto e siamo l’unico club italiano (tra le big, ndr) che non è alle prese con una rivoluzione interna. Questo ci permetterà di fare le cose per bene e di costruire una squadra ancora più forte di quella che abbiamo”.

MERCATO – “Il Napoli non è un supermercato? Corretto. I nostri campioni non sono in vendita a meno che non ne compriamo qualcuno che riteniamo più forte. Tanti ce li chiedono, ma le cose stanno come vi ho detto”Icardi lo abbiamo trattato tre anni fa, mentre adesso… Adesso mi dicono i miei collaboratori che sia l’Inter a volermi smantellare la squadra e che ci avrebbe chiesto i giocatori più forti che abbiamo. Io però non ho intenzione di venderli”. E su Insigne: “E’ un calciatore che potrebbe restare in qualsiasi grande squadra europea, ma per il momento è del Napoli e siamo felici”.

SARRI – Infine, un pensiero sull’approdo, quasi certo, di Maurizio Sarri ai rivali della Juventus: “Sono assolutamente distaccato da questa vicenda. Penso che, compiuti diciotto anni, il raggiungimento della maggiore età consenta a ognuno di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Tutto qua”.