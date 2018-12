Napoli, De Laurentiis: “Meret ci ha dato due punti”. Poi una frecciata a Reina

Anche il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha esaltato la prova del portiere Meret che nel finale del match con la Spal ha salvato il risultato con due super interventi. “Meret quest’oggi ci ha dato due punti” ha sottolineato il presidente del Napoli in sala stampa per fare gli auguri di Natale ai giornalisti presenti. “Un portiere che para? Para e – in riferimento a Pepe Reina – non butta i palloni dall’altro lato del campo. Rispetto allo scorso anno, abbiamo un solo punto in meno. Cosa vi aspettavate…”.