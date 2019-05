Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Sky Sport. Temi di mercato affrontati dal numero uno partenopeo: “Icardi era nel nostro capitolo di spesa e nelle nostre intenzioni tre anni fa, quando lo contattai. Oggi abbiamo Milik – ha continuato il numero uno degli azzurri -, un grandissimo attaccante da oltre 20 gol a stagione. In due campionati non è stato possibile verificare questo per i due infortuni al crociato”.