Napoli, Di Lorenzo è ufficiale: “Felice di questa nuova avventura, non vedo l’ora di…”

Lo ha confermato il patron Aurelio De Laurentiis proprio oggi, venerdì 7 giugno: il difensore Giovanni Di Lorenzo è un nuovo giocatore del Napoli. Tramite i canali ufficiali del club azzurro, l’ex Empoli ha rilasciato le sue prime parole con la nuova squadra: “Sono felice di questa mia nuova avventura in un club prestigioso quale è il Napoli. Non vedo l’ora di cominciare questa stagione e conoscere i miei nuovi compagni a Dimaro”. Solo una decina di giorni fa, quando è terminato il campionato di Serie A, Di Lorenzo aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram un commovente messaggio per il congedo all’Empoli. Il 25enne con i toscani ha segnato ben 5 gol in 37 presenze nella stagione che si è appena conclusa, attirando l’attenzione delle grandi squadre. Giocava all’Empoli anche in Serie B nel 2017-18, con cui ha conquistato la promozione in massima serie.