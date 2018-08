La stagione del Napoli è iniziata col botto. Come nell’intero scorso campionato, anche al momento, dopo sole 2 giornate, Juventus e Napoli si marcano strette, conquistando 6 punti che portano le due squadre in vetta alla classifica. È chiaro che parlare di graduatoria ora è quantomeno fuori luogo, ma bisogna considerare vari aspetti: innanzitutto, sia Juve che Napoli hanno vinto di forza, confermando di essere due formazioni molto forti. Alla vittoria dei bianconeri contro la Lazio, i partenopei hanno risposto e lanciato un segnale chiaro: in svantaggio 0-2 contro il Milan, la squadra di Ancelotti è riuscita a ribaltare il risultato vincendo 3-2. Due di queste tre reti le ha realizzate Piotr Zielinski, alla prima doppietta siglata in Serie A.

Il ruolo del polacco non è esattamente quello del goleador, ma ieri Zielinski si è superato pareggiando la partita contro il Milan, prima del gol decisivo di Mertens. La dirigenza del Napoli avrebbe seriamente intenzione di proporre al polacco il rinnovo contrattuale. Non è un caso che Maurizio Sarri, allenatore di Zielinski già ai tempi dell’Empoli, avrebbe voluto portarlo con sé al Chelsea. Ma l’esterno classe 1994 ha voluto continuare a fare la storia del Napoli, con un allenatore top in panchina come Carlo Ancelotti, il quale ha un debole per lui. Infatti, stando ad alcune recenti indiscrezioni, Zielinski sarebbe stato contattato dal Bayern Monaco allora allenato dall’ex Milan. Sarà felice, ora, di sapere che il suo pupillo sta per estendere il proprio accordo con il Napoli fino al 2023. Firme molto vicine.