Napoli, ecco la formula e le cifre per arrivare a James Rodriguez

C’è un modo per convincere il Real Madrid a cedere James Rodriguez al Napoli, principale candidata per assicurarsi le prestazioni del centrocampista offensivo colombiano. Secondo quanto rivelato da Don Balon, l’operazione potrebbe andare in porto sulla base di 50 milioni di euro totali: prestito oneroso a 10 milioni e obbligo di riscatto fissato a 40. I blancos ne avrebbero voluti almeno 55, il Napoli cercava di non superare i 45, ecco perché a 50 l’affare si farebbe. Una strategia che andrebbe bene al Real, mentre il diritto di riscatto non sarebbe stato accettato, poiché la società spagnola punta a ricavarne un tesoretto dopo tutti gli acquisti di queste prime settimane di calciomercato. Al momento James è impegnato nella Copa America in Brasile ed è reduce da due annate in prestito al Bayern Monaco.