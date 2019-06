Napoli, ecco l’alleato per arrivare a James Rodriguez: Mendes tratta con il Real Madrid

Il Napoli continua il pressing su James Rodriguez. La società di Aurelio De Laurentiis punta al grande colpo per la prossima stagione. Un galactico per le ambizioni della squadra di Ancelotti. Serviranno 40 milioni, ma i partenopei possono contare su un alleato: Jorge Mendes, agente del colombiano.

TRATTATIVA – Il potente procuratore sarebbe sceso in campo in prima persona per avviare la trattativa con il Real Madrid: ancora da capire le condizioni economiche e le modalità del possibile trasferimento, con gli azzurri che preferirebbero un prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riporta Sky Sport, i blancos, nel quale il classe 1991 è tornato dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco, non vorrebbero puntare sul giocatore. In quest’ottica il Napoli vede con fiducia alla chiusura dell’operazione e potrà contare sull’aiuto di Jorge Mendes che sta trattanto per agevolare l’affare. Il Real Madrid chiede 42 milioni, ma l’agente starebbe provando a convincere Florentino Perez a puntare sul prestito con diritto di riscatto molto alto.