Napoli, estate rovente: doppia amichevole negli USA contro il Barcellona di Messi

Sarà un’estate di grandi sfide, quella che attende il Napoli di Carlo Ancelotti. Per prepararsi al meglio alla prossima stagione, infatti, gli azzurri affronteranno nelle classiche amichevoli che precedono l’inizio dei campionati, anche il Barcellona.

Dopo la sfida ai campioni d’Europa in carica del Liverpool, ecco altre due amichevoli di lusso: questa volta contro i campioni di Spagna catalani. Come riporta Sport, infatti, ad agosto Barcellona e Napoli giocheranno due partite negli USA nel giro di pochi giorni: il 7 e l’11. Il Barcellona avrebbe dovuto giocare la Supercoppa di Spagna in quel mese, ma visto lo spostamento della competizione in Arabia Saudita, con la sfida prevista per gennaio 2020, i blaugrana saranno disponibili per questi due match di altissimo livello.

Per questo motivo, come scrive il quotidiano spagnolo, è stato raggiunto un accordo per giocare le due amichevoli: una a Miami e l’altra presso lo stadio dell’università del Michigan che potrà ospitare ben 70.000 persone.