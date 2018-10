Napoli, Fabian Ruiz: “Ancelotti tratta tutti allo stesso modo. Sulla Champions…”

Il centrocampista del Napoli e della Spagna, Fabian Ruiz, direttamente dal ritiro dell’Under 21 ha parlato a Cadena Ser del suo momento e del Napoli con particolare riferimento al tecnico dei partenopei Carlo Ancelotti e ai segreti del suo modo di allenare la squadra. Inevitabile poi, un pensiero alla Champions League, dove gli azzurri, dopo un pareggio deludente contro la Stella Rossa, hanno stupito tutti con una prova eccelsa contro il Liverpool e, attualmente, conservano addirittura il primato nel girone davanti proprio ai Reds e ai più quotati francesi del Psg.

“So che la cosa più importante è far bene nel club per andare in nazionale. Ora non sto giocando tutti i minuti che vorrei, ma l’allenatore mi sta dando lentamente fiducia. Ancelotti ci è molto vicino, ci da tante spiegazioni e tratta tutti i calciatori allo stesso modo. Come allenatore ha vinto tutto, sono contento del suo atteggiamento nei miei e nei nostri confronti. Tra Spagna e Italia c’è un cambiamento importante, in Serie A è un calcio più fisico, anche se in realtà non ho trovato troppe differenze. Champions? Bellissimo sentire l’inno a centrocampo”.