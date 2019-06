Napoli, Fabian Ruiz: “Felice in azzurro. Il Liverpool quest’anno non perderà la finale”

A poco dalla finale di Champions League, il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni Radio Marca e della sua prima annata in azzurro, e proprio sulla sfida di questa sera a Madrid fra Tottenham e Liverpool, le due squadre che si contenderanno il massimo trofeo continentale: “Sono felice al Napoli, ho ancora quattro anni di contratto e in questo momento penso a far meglio per quanto riguarda la prossima stagione, la mia testa è concentrata su quello – ha detto l’ex Betis dal ritiro della nazionale spagnola, che poi gli è stato chiesto del Liverpool, quasi fuori ai gironi di Champions proprio per mano degli azzurri di Ancelotti -. Eravamo ad un passo da eliminarli, questa è la verità. Si sono qualificati agli ottavi grazie a un solo gol. Klopp comunque ha fatto un ottimo lavoro, non ha mai mollato e credo che quest’anno non perderanno la finale”.