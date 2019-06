Napoli, Fabian Ruiz: “James Rodriguez e Rodrigo i benvenuti. Mertens? Vorrei rinnovasse perché…”

Dal ritiro della Nazionale spagnola, arrivano altre dichiarazioni interessanti di Fabian Ruiz. Il centrocampista classe ’96 dopo aver debuttato con la Spagna pensa anche al mercato del suo club. Il Napoli, infatti, è tra le squadre maggiormente attive sul fronte acquisti e cessioni.

In ballo nomi del calibro di James Rodriguez, colombiano del Real Madrid, e di Rodrigo, attaccante del Valencia, nonché compagno di squadra con le Furie Rosse del centrocampista azzurro. Ed è proprio in tema mercato che Fabian Ruiz ha detto la sua.

CON I MIGLIORI – “Giocare con grandi giocatori è sempre meglio. Rodrigo è un grande attaccante e tutti saremmo felici di averlo con noi. Stesso discorso per James Rodriguez. Se dovessero venire a Napoli sarebbero accolti alla grande e io ne sarei felice”, ha detto lo spagnolo come riporta Tuttonapoli.net. Un pensiero, poi, anche su chi veste già azzurro ed è in cerca di conferma: “Mertens? Siamo sempre stati assieme, mi ha accolto fin da subito e parliamo spesso. Mi farebbe piacere se firmasse il rinnovo perché anche lui è un grande giocatore che può ancora dare tanto al Napoli“.