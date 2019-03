Napoli, futuro in Spagna per Callejon: Atletico Madrid in pole position

Si potrebbe realizzare una sorta di tradimento bis. Esattamente come capitano all’attaccante Alvaro Morata, crescito nel Real Madrid, e passato di recente all’Atletico Madrid, anche per l’esterno offensivo del Napoli José Maria Callejon, si profila un futuro in Colchoneros.

Nonostante il suo passato con la camiseta blanca, infatti, secondo elgoldigital.com, l’addio in estate del calciatore azzurro sarebbe davvero possibile. Nonostante sia da sempre un punto fermo del Napoli, prima con Sarri e adesso con Ancelotti, la situazione contrattuale dello spagnolo non sembra aver subito sviluppi. Il classe ’87 ha ancora un solo anno di contratto e secondo l’emittente iberica, potrebbe non rinnovare e anticipare il suo trasferimento, proprio alla corte dell’Atletico Madrid. Un trasferimento che avrebbe del clamoroso per lui che è cresciuto calcisticamente proprio nel Real Madrid.