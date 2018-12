Napoli, Ghoulam mostra la maschera di Koulibaly per domani

Domani al San Paolo prima del match col Bologna, tutti i calciatori del Napoli scenderanno in campo con la maschera raffigurante il difensore Koulibaly preso di mira dai tifosi dell’Inter che gli hanno lanciato cori razzisti. “Non importa il colore della pelle. Non importa la religione. Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, é un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libertà: e nella libertà siamo tutti uguali! Domani saremo tutti Koulibaly!” questo il tweet di Ghoulam.