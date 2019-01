Napoli, Giuntoli svela: “Portai Milik a Capri per stupirlo. Rimpianto? Avevamo preso Tolisso, ma…”

Interessante intervista rilasciata dal ds del Napoli Cristiano Giuntoli ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente azzurro, nonché uomo mercato dei partenopei, ha svelato alcuni interessanti retroscena, sia positivi sia negativi.

Dall’arrivo di Fabian Ruiz e di Milik, a quello mancato di Tolisso. Ecco i principali passaggi:

COINCIDENZA – Interessante quanto accaduto per l’arrivo di Fabian Ruiz. Giuntoli ha spiegato: “Fabian? Volevamo prenderlo già a gennaio, ma non fu possibile. Riuscimmo però a strappare una promessa al giocatore e al procuratore. Quando Ancelotti arrivò, ce lo chiese. Ma stranamente lui era l’unico giocatore che avevamo già bloccato, una strana e piacevole coincidenza”.

CURIOSITA’ – E sull’arrivo dell’attaccante polacco Milik, Giuntoli ha rivelato: “La trattativa per il sostituto di Higuain? Portai Milik a Capri. Veniva dall’Ajax e volevo stupirlo con la scusa che c’erano dei lavori in corso”. Operazione riuscita con successo a quanto pare…

RIMPIANTO – Ma non sempre sono tutte rose e fiori. Infatti, ecco qualche trattativa non andata in porto: “Il rimpianto? Avevamo chiuso per Tolisso che doveva svolgere solo le visite mediche, ma il Lione quell’anno passò il preliminare di Champions League e il giocatore preferì restare in Francia. Peccato, poi l’anno dopo andò al Bayern Monaco”.