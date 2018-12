Napoli, Hamsik ammette: “Spal difficile, Meret ci ha salvato due volte…”

Marek Hamsik, capitano del Napoli, all’indomani della sfida con la Spal ha rilasciato, come di consueto dopo un match degli azzurri, alcune dichiarazioni tramite il proprio sito ufficiale. Il centrocampista dei partenopei, dopo il successo per 1-0 in campionato, si appresta con la squadra, ad affrontare altre due gare importanti contro l’Inter e contro il Bologna.

Analizzando la gara contro la squadra di mister Semplici, Hamsik ha ammesso: “La Spal ha difeso in undici, è stato molto difficile muovere il pallone. Abbiamo giocato bene, conquistando tre punti grazie al colpo di testa di Albiol”. E poi elogia proprio l’ex di turno, il portiere azzurro Meret: “Alla fine Meret ci ha salvati due volte”. Sulle prossime partite di campionato, lo slovacco non ha dato alcun messaggio, ma ha anche confidato di pensare già al Capodanno: “Dopo la partita con il Bologna andrò in Slovacchia, a Donovaly, per dare il benvenuto al nuovo anno”.