Napoli, Hamsik e Jorginho in partenza: pronti i sostituti

A Napoli la rivoluzione è appena cominciata. Reina, Hamsik e Jorginho hanno detto o diranno addio alla maglia azzurra in questa sessione di mercato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Ancelotti farà cambiare pelle ai partenopei e il mutamento è già iniziato. Il portiere spagnolo è passato al Milan mentre per i due centrocampisti sono insistenti le sirene cinesi per lo slovacco e inglesi per l’italobrasiliano. Ma De Laurentiis non si farà trovare impreparato e ha già pronte le soluzioni.

VIA HAMSIK, ASSALTO A FABIAN RUIZ – Potrebbe essere l’addio più doloroso quello del capitano Marek Hamsik, ma anche quello che potrebbe portare un nuovo acquisto di assoluto livello. Qualità, fisicità e ingaggio contenuto è Fabian Ruiz del Betis Siviglia il prossimo colpo per Ancelotti. Per il classe ’96 servono 30 milioni, esattamente la cifra della clausola rescissoria dello slovacco. che lo Shandong Luneng, club cinese, è pronto a pagare per avere Hamsik con sé. Il centrocampista è ancora indeciso ma De Laurentiis ha già l’accordo con il 22enne spagnolo.

SOLUZIONI – Diversa, invece, la situazione di Jorginho. Il centrocampista è da tempo nel mirino del Manchester City. Qui, in ballo ci sono diversi milioni di euro. Il numero uno del Napoli non ha intenzione di fare sconti agli inglesi. Oltre 50 milioni la richiesta del patron partenopeo, il club di Guardiola non vorrebbe andare oltre quella cifra ma non è detto che poi non possa anche accontentare il Napoli. Con un tesoretto di almeno 80 milioni dunque, il club azzurro avrebbe tutte le carte in regola per trovare le giuste soluzioni. Torreira della Sampdoria è solo uno dei nomi accostati alla squadra di Ancelotti, Paredes dello Zenit San Pietroburgo, Badelj della Fiorentina e Seri del Nizza gli altri che potrebbero girare attorno all’orbita azzurra. Il nuovo Napoli sta nascendo e le cessioni di Hamsik e Jorginho saranno subito coperte.

