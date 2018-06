Napoli, Hysaj: “Addio di Sarri non è una buona notizia”

Elseid Hysaj, terzino del Napoli, potrebbe lasciare il club per seguire il tecnico Sarri. L’albanese ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal ritiro della sua nazionale: “L’addio di Sarri non è una buona notizia dato che sono stato insieme al mister per 6 anni. Il Napoli però ha fatto un’ottima scelta con Ancelotti che è un ottimo allenatore e sappiamo quanti titoli ha vinto. Futuro? Sono solo voci, non so nulla ed ho solo letto ciò che viene scritto”. Il calciatore ha un contratto fino a giugno 2021 con il Napoli ma è nel mirino di molti club di Premier e anche del Bayern Monaco. “Elseid senza Sarri perde certezze e se dovesse arrivare una squadra pronta a pagare la clausola, si possono iniziare a prendere in considerazione anche altre ipotesi” parole e musica di Mario Giuffredi, agente del calciatore ai microfoni di “Marte Sport Live”, programma in onda sulle frequenze di Radio Marte.

