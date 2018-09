Napoli, Hysaj: “Facciamo troppi errori, ma siamo all’inizio. Vogliamo vincerle tutte…”

Elsed Hysaj, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia dopo la sconfitta subita a Marassi ad opera della Sampdoria. Un passo indietro rispetto alle prime due uscite degli uomini di Ancelotti, che trovano il primo stop dopo le precedenti vittorie contro Lazio e Milan.

ERRORI – “Il primo tempo è stato proprio brutto, abbiamo sbagliato noi, loro hanno approfittato dei nostri errori, dobbiamo essere più cattivi e determinati in campo. Siamo all’inizio del campionato, con un allenatore nuovo, tutte le squadre stanno soffrendo, dobbiamo limare questi errori che stiamo facendo”.

DIFESA – Sotto accusa il reparto difensivo che ha subito troppi gol in questo avvio: “Problemi in difesa? No, la difesa è la stessa, anche i movimenti, va anche riconosciuto che gli altri pure sono bravi, dobbiamo trovare dove sbagliamo e migliorare subito, vogliamo vincere tutte le gare”.