Napoli, il colpo dal Real Madrid: “La trattativa è viva…”

Napoli scatenato sul mercato. Dopo le voci su Ilicic dall’Atalanta, ecco un’altra incredibile indiscrezione: Theo Hernandez, laterale sinistro classe ’97 del Real Madrid, è molto vicino all’approdo in azzurro.

Lo ha dichiarato il procuratore del giocatore, Manel Garcia Quilon a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sì, confermo, il Napoli mi ha contattato. Abbiamo parlato di Theo Hernandez, la trattativa è viva, ma non posso sapere se hanno parlato col Real Madrid”. Il classe ’97, francese di origini spagnole, in questa stagione ha giocato in presti alla Real Sociedad.

L’esterno potrebbe dunque essere il prossimo rinforzo della rosa di Carlo Ancelotti che punta forte allo scudetto e a migliorare il proprio ruolino in Champions League.