Napoli, il ct della Romania esalta Chiriches: “Ha voglia di spaccare il mondo”

Probabile impiego dal primo minuto per Vlad Chiriches nella gara che il Napoli affronterà a Reggio Emilia con il Sassuolo. E su di lui, a Il Mattino, ha rilasciato alcune dichiarazioni il commissario tecnico della Romania Cosmin Contra: “Vlad ha voglia di fare grandi cose con gli azzurri. Ha sofferto molto nello stare fuori per oltre cinque mesi, ma adesso sta bene. Ha ben figurato anche quando è rimasto in campo per 60 minuti contro lo Zurigo. Io lo aspetto con ansia: non è solo il nostro capitano, per noi è un giocatore fondamentale sia dentro che fuori dal campo. Ha una voglia matta di spaccare il mondo e ha bisogno di mettere un po’ di minuti nelle gambe. In Europa League mi ha dato buone impressione, sia sul piano fisico che della sicurezza. Ancelotti saprà gestirlo al meglio”.