Napoli, il futuro di Hysaj in bilico: ecco le soluzioni

Sempre calda la fascia destra del Napoli. Il terzino Hysaj ha una clausola di 50 milioni e il suo futuro resta un’incognita. Tanti club di Premier League sono pronti a muoversi per lui da un momento all’altro e gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati. Dopo l’addio di Christian Maggio, in scadenza di contratto, potrebbe dunque toccare anche all’albanese e De Laurentiis vuole essere pronto ad ogni evenienza. Per questo motivo il ds Giuntoli è a lavoro per trovare le soluzioni migliori.

TUTTI I NOMI – Il profilo di maggiore spessore seguito dal Napoli è quello di Vrasljko, croato dell’Atletico Madrid la cui valutazione è di 25 milioni. Il club azzurro, che lo segue da tempo, potrebbe essere disposto al sacrificio confidando nella giovane età del giocatore e nella sua passata esperienza in Serie A con la maglia del Sassuolo. Inoltre, l’ex neroverde, con l’arrivo a Madrid di Sidibé, terzino francese proveniente dal Monaco, potrebbe non trovare lo stesso spazio avuto in queste stagioni ed avere una motivazione in più per salutare i Colchoneros. L’altro nome importante è quello di Matteo Darmian del Manchester United, entrato in orbita Juventus ma che vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia anche con la maglia del Napoli. L’ultimo nome, in ordine cronologico, è una sorpresa. Si tratta del terzino del Salisburgo Stefan Lainer. Il classe 1992 ha collezionato 33 presenze, 1 gol e 4 assist nel campionato austriaco in questa stagione, oltre a 14 presenze, 1 gol, pesante contro la Lazio, e 5 assist in Europa League. La richiesta del Salisburgo è di 10 milioni di euro, e il Napoli potrebbe decidere di investirli.

Vrasljko tra gli obiettivi del Napoli