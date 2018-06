Napoli, il legale: “Clausola Sarri è scaduta e chi lo vuole…”

Mattia Grassani, legale del Napoli, è intervenuto a radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato della situazione relativa a Maurizio Sarri e alle situazioni di mercato in riferimento ad Amin Younes e Simone Verdi.

SARRI – “La clausola rescissoria nel contratto di Maurizio Sarri è scaduta e, a meno che non ci sia una nuova negoziazione, l’allenatore è ancora sotto contratto col Napoli. Il tecnico è legato per altri due anni. L’accordo può essere sciolto il 31 maggio di ogni stagione previo pagamento della clausola di 8 milioni. Questo tipo di opzione non è stata esercitata e quindi l’allenatore non potrà liberarsi in questo momento. A differenza di qualunque contratto, quello di Sarri è valido fino al 2020 a meno che non ci sia una nuova contrattazione con De Laurentiis che possa cambiare lo scenario. Chi vuole tesserare Sarri dovrà iniziare una nuova trattativa perché dal 1 luglio inizierà il nuovo contratto con il Napoli. Il tecnico sarà formalmente esonerato ma resterà a stipendio del club azzurro”.

YOUNES – “Il giocatore può solo onorare il contratto firmato con gli azzurri a partire da luglio. Tra meno di 30 giorni il signor Younes dovrà solo presentarsi nel ritiro con il resto della squadra”.

VERDI – “I trasferimenti sono sempre complessi. Il contratto? Lasciamo che le parti studino e controllino bene prima di firmare l’accordo. Io preferisco parlare sempre dopo e non prima”.

