Napoli, Insigne: “Ancelotti mi chiede di giocare più basso. Su Sarri e la Nazionale…”

In questo momento Lorenzo Insigne è l’uomo che può garantire speranze alla Nazionale Italiana, assieme ad altri giocatori d’azzurro vestiti. Questi, è anche il punto cardine dell’ormai ex Napoli di Maurizio Sarri, ora di Carlo Ancelotti. Anche perché, come privarsi di un calciatore come lui? In un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, Insigne ha modo di parlare dell’Italia che questa sera affronterà la Polonia, in un match decisivo per non retrocedere nella ‘Serie B’ della Nations League, e del suo rapporto con i due recenti allenatori del Napoli.

ITALIA – “Contro l’Ucraina ce l’abbiamo messa tutta per vincere, ma non ci siamo riusciti. Siamo stati anche sfortunati, ma bisogna considerare che per molti di noi era la prima volta che giocavamo insieme. La sfida contro la Polonia è da vincere a tutti i costi. Loro sono un’ottima squadra, con delle grandi individualità. Ma noi siamo pronti, perché anche noi disponiamo di un alto valore tecnico”.

ANCELOTTI E SARRI – “Con Ancelotti il mio ruolo è differente, perché mi chiede di giocare meno in difesa. Ci sto provando e mi sento sempre più a mio agio. Ringrazio anche mister Sarri, perché ha speso parole molto importanti su di me e lo ringrazio. Lo seguo ancora e gli sarò sempre grato per i suoi insegnamenti e per tutto ciò che è stato in grado di darci”.