Napoli, Insigne può partire

Lorenzo Insigne non è più considerato incedibile dal Napoli. La notizia è stata riportata da Rai Sport, che sottolinea che, nelle ultime settimane, c’è stato un contatto tra la dirigenza azzurra e Mino Raiola, procuratore dell’attaccante. Il calciatore potrebbe infatti venir ceduto dal club di Aurelio De Laurentiis, se dovesse arrivare un’offerta di almeno 100 milioni di euro. Una cifra elevata, che potrebbe però non spaventare i numerosi estimatori di Insigne.

L’attaccante, nel corso di questa stagione, ha realizzato fin qui otto reti in campionato, tre in Champions League e una in Europa League.