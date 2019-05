Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

Ultima in casa per il Napoli, che vuole finire bene il campionato davanti al proprio pubblico. Arriva l’Inter al San Paolo, non una squadra qualsiasi, ancora in lotta per partecipare alla prossima Champions League. La squadra di Spalletti ha dunque certamente più motivazioni per portare a casa punti questa sera, fischio d’inizio alle 20.30. Ma l’obiettivo degli azzurri, come dichiarato da mister Ancelotti, è raggiungere quota 82 punti.

Il Napoli si schiera con il solito 4-4-2 con alcune novità: Karnezis gioca titolare in porta al posto di Meret, davanti Insigne è in panchina e partono dall’inizio Mertens e Milik. Spalletti per conquistare la Champions aritmetica preferisce Lautaro Martinez a Mauro Icardi. A centrocampo Gagliardini fa coppia con Brozovic.

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Mertens, Milik. All. Ancelotti

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro. All. Spalletti