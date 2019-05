Napoli-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 19 maggio

Napoli-Inter, posticipo della 37^ giornata di Serie A. Padroni di casa per salutare nel modo migliore il pubblico del San Paolo, nerazzurri a caccia di punti preziosi per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Si gioca alle 20,30: Ancelotti contro Spalletti. Gli azzurri sono già sicuri di chiudere il campionato al secondo posto ma non vogliono sfiguare nell’ultimo impegno davanti al proprio pubblico. Nei 145 precedenti nel massimo campionato, tra le due squadre si registrano 64 vittorie dei nerazzurri, 36 pareggi e 45 successi dei partenopei. L’arbitro della sfida sarà il signor Doveri della sezione di Roma.

Napoli-Inter le probabili formazioni – In campo la migliore formazione possibile per il Napoli. Meret in porta dopo la splendida prova contro la Spal. Koulibaly in campo per prendersi la personalissima rivincita dopo i fatti della gara d’andata. Mertens e Milik in avanti, con Insigne che potrebbe non essere della gara. Allan, fresco di convocazione in Nazionale per la Copa America guiderà il grintoso centrocampo completato da Fabian Ruiz, anche lui chiamato dalla Spagna. L’Inter scenderà in campo con Nainggolan, Perisic e Candreva alle spalle di Lautaro Martinez che dovrebbe essere preferito ad Icardi. Capitan Handanovic difenderà la porta nerazzurra con davanti il muro composto da Skriniar e Miranda, con de Vrij out.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Candreva, Nainggolan, Perisic; Martinez

Napoli-Inter streaming e diretta tv – Il match Napoli-Inter sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Serie A HD con la telecronaca affidata al duo Trevisani-Adani con solito ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv di Murdoch potranno seguire il match anche in streaming tramite Sky Go, servizio disponibile anche su dispostivi come smartphone, cellulari, pc e tablet. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio.