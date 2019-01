Napoli, Koulibaly assente ‘presente’: “Match importantissimo, forza ragazzi”

Quasi un capitano aggiunto. Con Hamsik e Insigne, Kalidou Koulibaly è sempre più leader del Napoli.

Lo dimostra anche l’ultimo messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, in cui il centrale senegale carica i compagni di squadra in vista della delicata gara del San Paolo contro la Lazio.

PRESENTE – La squalifica, confermata dopo il faccia a faccia con i giudici della corte d’appello, non ha impedito a Koulibaly di dare la carica ai compagni. I fatti di San Siro e le due giornate di assenza, l’ultima appunto questa sera contro la Lazio, non fermano la grande leadership del senegalese che, attraverso i canali social, ha fatto sentire al gruppo la propria vicinanza. Match importantissimo. Forza ragazzi”. Questo il suo messaggio accompagna da svariati hashtag come #KK26 e #famiglia. Sarà assente sul campo, ma la sua forza si farà sentire.