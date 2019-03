Napoli, Koulibaly cuore d’oro: ha ospitato 46 persone per la sfida contro la Juventus

Volo, hotel e cena. Tutto a spese di Kalidou Koulibaly. E’ stata questa la storia curiosa, di 46 persone, tra amici e parenti del calciatore, avvenuta nella serata di domenica. Il gesto del difensore del Napoli non è passato inosservato. A quanto pare, infatti, il centrale senegalese ha voluto fare gli onori del padrone di casa invitando in tutto e per tutto questi tifosi speciali in vista della partita contro la Juventus.

PAGA KALIDOU – Ben 46 persone, tra amici e parenti, provenienti dalla Francia, sono state ospiti di Koulibaly. Dal viaggio in aereo, all’hotel, passando per il biglietto dello stadio e la cena finale andata in scena subito dopo la sconfitta con la squadra bianconera in una sala interamente riservata per l’occasione al Borgo Antico di Santa Lucia.

Peccato solo per il risultato della gara (1-2 per la Juventus), ma il gesto, resta da vero campione. Generosità e altruismo degni dei più grandi.