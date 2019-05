Napoli, Koulibaly eletto miglior difensore della A: “Mi rende orgoglioso, grazie a tutti”

Il centrale senegalese Kalidou Koulibaly, pilastro del Napoli di Carlo Ancelotti, è stato insignito del premio di miglior difensore del campionato di Serie A. La Lega Calcio per il primo anno ha voluto assegnare questi riconoscimenti, ruolo per ruolo, per decretare quei giocatori che meglio hanno fatto nel corso dell’annata 2018-19. “È un riconoscimento che mi rende orgoglioso – ha detto su Twitter Koulibaly, fra i difensori più forti d’Europa e a livello internazionale -. Una grande soddisfazione da condividere con i miei compagni di squadra, l’allenatore, il club e i sostenitori. Grazie a tutti”. Il giocatore sarà premiato domani sera allo Stadio San Paolo in occasione della partita contro l’Inter. Dal 2014 è pilastro del Napoli e da anni è nel mirino dei top club europei.