Napoli, Koulibaly: “La fascia? Che emozione…”

Per il Napoli è arrivata una vittoria sofferta in quel di Cagliari, con la punizione di Milik in pieno recupero che ha sbloccato una gara che sembrava ormai avviata verso lo 0-0. Match nel quale la fascia di capitano è stata indossata, per la prima volta, dal difensore Kalidou Koulibaly. Queste le parole del senegalese al termine del match: “La fascia? È stato un orgoglio ed ero un po’ emozionato, ma l’importante era vincere questa partita e ripartire subito. Sapevamo che stasera sarebbe stata dura, ma nella ripresa siamo scesi in campo con più rabbia e più determinati ed è arrivato il gol di Milik. Il turnover? Il mister fa bene, dobbiamo essere tutti pronti a scendere sempre in campo dal primo minuto. Anche quelli che fino ad oggi hanno giocato un po’ meno hanno fatto bene, siamo un gruppo determinato. Dopo martedì forse qualcuno pensava che avremmo mollato un po’, ma noi siamo un grande gruppo. Vincere l’Europa League? Io ci credo. Abbiamo tanta qualità e abbiamo già dimostrato in Champions di essere competitivi. Abbiamo le armi per andare avanti”.