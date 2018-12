Napoli, Koulibaly meglio di Bonucci: sarà il difensore più pagato in Serie A

Si sta consacrando come il miglior difensore del campionato italiano. Ma non solo, Kalidou Koulibaly, centrale senegalese del Napoli, è ormai affermato anche nel palcoscenico europeo, dove, a detta di tutti, in questo momento non ha rivali nel suo ruolo.

Ecco perché, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, al classe 1991 sarà presto proposto un rinnovo contrattuale da vero top player. Cifre astronomiche per lui, diventato, a detta anche di Ancelotti, un fuoriclasse nel suo ruolo.

IL MIGLIORE – Dopo aver rifiutato offerte molto vicine ai 100 milioni di euro dalla Premier League il Napoli ha deciso di blindarloo e il difensore diventerà il più pagato del nostro campionato. L’ingaggio di Koulibaly salirà dagli attuali 3,5 milioni netti a 5,5, cifra con i bonus destinata a toccare quota 6 milioni. Questi bonus permetteranno così al senegalese di scavalcare lo juventino Bonucci nella speciale classifica sui contratti dei difensori. Particolarre importante, è che ladeguamento dell’ingaggio di Koulibaly arriva solo pochi mesi dopo l’ultimo rinnovo che aveva portato la scadenza col Napoli al 2023 a cifre già più elevate rispetto a quelle precedenti.