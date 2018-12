Napoli, Ancelotti: “La diffida non condizionerà la mia scelta per Insigne e Koulibaly”

Tutto è pronto per l’ultimo match di campionato prima di Natale. Il Napoli ospita la Spal nella gara valida per la 17^ giornata di Serie A. Dopo il successo di Cagliari allo scadere, grazie alla punizione di Milik, gli azzurri tornano a giocare tra le mura amiche alla ricerca dei tre punti.

Con otto lunghezze da recuperare sulla Juventus, l’imperativo è vincere nonostante l’avversario sia piuttosto solido e da non sottovalutare. Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, presenterà la sfida alla Spal di sabato alle 15 nella classica conferenza di vigilia. ItaSportPress.it seguirà LIVE l’evento a partire dalle 12,30.

IN CAMPO A NATALE – “Cerchiamo di combinare l’aspetto festivo e lavorativo, il Natale è un momento importante per tutti. Il 25 dovremo allenarci, ma ognuno potrà passare il pranzo a casa. Non è una novità, in Inghilterra la gente approfitta del giorno dopo Natale per andare allo stadio”. “Ci sono 3 partite molto importanti e vogliamo portare a casa il massimo”.

LA SQUADRA – Insigne e Koulibaly sono diffidati e rischiano di saltare l’Inter: “Se penserò a questo? Assolutamente no, non farli giocare significherebbe fargli saltare non una ma due partite. Ci prepariamo al meglio per questa sfida contro una squadra che gioca un buon calcio, propositivo. Non faremo calcoli in vista dell’Inter, metterò in campo la squadra migliore. Abbiamo sempre fatto così e lo faremo anche domani. Tutta la rosa è a disposizione, tranne Allan”.

IN ITALIA – “Il calcio italiano in ripresa? Gli stadi si stanno pian piano riempendo. Vedo un calcio italiano in ripresa anche se noi e l’Inter siamo usciti dalla Champions League”. “Var? Il VAR ha aiutato anche se necessita di miglioramenti”.