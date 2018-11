Napoli, Ancelotti: “Nessuna paura di essere l’anti-Juventus. Su Cavani…”

Testa al campionato, con uno sguardo alla sfida di martedì in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Il Napoli di Carlo Ancelotti si appresta ad affrontare al San Paolo l’Empoli, nell’anticipo del venerdì valido per l’11^ giornata di Serie A. Alle 12,45, il tecnico di Reggiolo ha parlato alla stampa per presentare l’insidiosa sfida contro i toscani che potrebbe riportare gli azzurri a -3 dalla capolista Juventus. Ecco quanto dichiarato dall’allenatore:

ANTI-JUVENTUS – “Ci sono parecchie squadre che aspirano ad avvicinarsi alla Juve, l’Inter ha fatto una serie positiva e si è avvicinata come noi. Questo aumenta la competitività del campionato e credo che più ce ne sia, più si abbassa la quota scudetto”. “Se abbiamo paura di essere noi l’anti-Juve? Non c’è paura ma responsabilità, vogliamo fare tutto il possibile per battere una squadra fortissima. Se noi riusciremo a far meglio di loro, vinceremo il campionato”.

TURNOVER – “Possibili cambi in vista del Psg e se giocherà Insigne domani? Preservare Insigne per il Psg no, se ci sarà turnover lo farò solo per mettere giocatori freschi per questa partita. La prossima gara non è nei miei pensieri, quella con l’Empoli è adesso la più importante. Sarà un Napoli che giocherà con più intensità rispetto alle partite precedenti”. “Milik? E’ un attaccante e ci si aspettano i gol da lui, sta vivendo un periodo di astinenza e nel giudizio generale si vede qualche mancanza. Contro la Roma ha lavorato parecchio, io agli attaccanti non chiedo di fare gol ma muoversi in sintonia con gli altri. Quindi se non segna non è un problema per me”. “Il recupero di Ghoulam ci dà la possibilità di alternare Mario Rui a sinistra. Su Zielinski e Milik: nonostante le difficoltà momentanee sono soddisfatto totalmente di entrambi, tutti possono dare di più”.

AVVIO DI STAGIONE – “Un primo bilancio si potrà fare alla fine del girone d’andata. Il calendario finora è stato complicato, ma poi non è detto perché le piccole hanno portato via punti, la Spal ha vinto a Roma, il Parma a Milano con l’Inter, tutte le squadre hanno caratteristiche che possono metterti in difficoltà”.

EMPOLI – “La squadra ha molta fiducia, perciò arriviamo a questa partita in ottima condizione. Faremo una grande partita, al livello di quelle precedenti”. “L’Empoli squadra insidiosa? Le insidie di tutte le gare, una concentrazione non massimale, ma su questo in allenamento la squadra mi dà fiducia e sicurezza”.

SQUADRA – “Se è il Napoli che volevo? Non mi piace mai dire il mio Napoli, il livello di gioco però mi soddisfa e non lo posso nascondere. So che le insidie sono sempre dietro l’angolo, dovremo rimanere concentrati e vigili però la squadra mi dà emozione”. “Troppi gol subiti? Si può migliorare, siamo penalizzati dai cinque gol presi con Samp e Milan: il lavoro difensivo è ben fatto, recuperiamo avanti il possesso e potremmo avere maggiore efficacia nella finalizzazione in attacco: coprire meglio l’area ed altre cose”. “Mertens? Gli attaccanti sono quelli più facilmente cambiabili, se la vinci puoi toglierli per mettere uno più difensivo, se la perdi li cambi per metterne altri più freschi. Non è tanto la quantità dei minuti che conta, ma la qualità, come lui spesso ha fatto. Non è detto che non possa giocare dall’inizio, è in forma, e viene utilizzato per quello, poi dall’inizio o in corsa è anche per fargli tenere questa condizione a lungo”.

INFORTUNATI – “Ounas e Rog sono pronti e convocati, Luperto per il PSG, Verdi credo col Genoa, Meret è quasi pronto, molto vicino. Younes sta lavorando ed è forse un po’ dietro Ghoulam ma è con la squadra. Per fine mese potrebbe farcela”.

SINGOLI – “Koulibaly il miglior difensore che ho mai allenato? Difficile fare un podio. Ci sono Thiago Silva, Nesta, Ramos, Terry, Stam, Cannavaro, Thuram… andiamo avanti? Forse in questo momento Koulibaly è uno dei migliori al mondo”.

TIFOSI ALLO STADIO – “Poca affluena prevista per domani? Abbiamo giocato in casa con la Roma, poi Empoli e PSG, sono tre gare e non tutti possono permetterselo, quindi il tifoso ha scelto il PSG e non l’Empoli, una cosa naturale ma è chiaro che ci sforzeremo per migliorare e dare ancora più entusiasmo alla tifoseria”.

DESIDERI – “Voglio allenare una squadra che mi dia emozione e questo già accade, dunque non posso chiedere di più. Il club mi sostiene e c’è un bell’ambiente, spero che sia così a lungo”. Poi una battuta: “Come si diventa un allenatore a 3 stelle, l’unico in Italia? Forse ho avuto fortuna… (ride, ndr)”.

MERCATO – “Cavani e Ibrahimovic? In questo momento non parliamo di mercato. E’ tutto molto prematuro, tra l’altro Cavani dovremo affrontarlo tra quattro giorni. Sarebbe anche poco rispettoso parlarne per rispetto di chi è qui, sta facendo bene e mi soddisfa a pieno”.