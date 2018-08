Napoli, l’ex Colonnese: “Serve qualcosa dal mercato. C’è bisogno di fisicità davanti”

Poche ore al termine del calciomercato e il Napoli non ha rispettato, fino ad ora, le attese. Nessun colpo ad effetto dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti e dopo un precampionato complicato, tra i tifosi partenopei regna la preoccupazione. A parlare del momento degli azzurri è l’ex giocatore Francesco Colonnese intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

SERVE QUALCUNO – “Il Napoli è forte, ha fatto un precampionato non bello che ha dato un po’ di malumori in città, i tifosi sono preoccupati. C’è una malinconia del passato e paura del presente. I tifosi hanno dimostrato di seguire questa squadra e di incitarla sempre, anche quando sembrava tutto finito il Napoli ci ha sempre creduto, speriamo che in queste ultime ore il Napoli faccia qualcosa, anche numericamente, la squadra ha bisogno di fisicità in avanti”.