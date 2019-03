Napoli, l’ex de Guzman: “In azzurro momenti indimenticabili, ma dispiace per come sia finita…”

È pronto Jonathan de Guzmán a sfidare l’Inter in Europa League con il suo Eintracht Francoforte. Nel corso dell’intervista rilasciata ai colleghi di TMW, interessante gli spunti sul Napoli, squadra nella quale il centrocampista canadese naturalizzato olandese ha militato nel 2014-15: “Mi sono innamorato dell’Italia e del Napoli, ho ancora molti amici in Campania ed ho vissuto momenti indimenticabili con la maglia azzurra: il ricordo più bello è la Supercoppa Italiana vinta a Doha nel 2014, quando riuscimmo a battere la Juve contro ogni pronostico. Fu straordinario il rientro in città con la festa dei tifosi. Dispiace, però, che sia finita in quel modo, non avrei voluto lasciare Napoli così…”. Dopo tale esperienza fu girato in prestito a Carpi e Chievo poiché fuori dal progetto tecnico di mister Sarri.