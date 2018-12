Napoli, l’ex Dossena: “In questo momento per gli azzurri meglio l’Europa League della Champions”

Tre anni con la maglia azzurra, dal gennaio 2010 a quello del 2013. Andrea Dossena, ex difensore, a Napoli ha lasciato un pezzo di cuore. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex giocatore partenopeo ha così commentato l’avventura in Europa League che si appresta ad affrontare la formazione di Carlo Ancelotti: “Forse, in questo momento, per il Napoli è meglio intraprendere un percorso in Europa League piuttosto che quello in Champions, poiché ci sono più possibilità di andare avanti. Gli azzurri adesso hanno infatti bisogno di arrivare in fondo ad una competizione europea”. E l’Europa League, per stessa ammissione del tecnico Ancelotti e del presidente Aurelio De Laurentiis, è diventata a questo punto uno dei principali obiettivi della squadra azzurra, che sogna di arrivare alla finale di Baku in programma il prossimo 29 maggio.