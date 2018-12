Napoli, l’ex Ferrara: “L’Europa League? Ci sono tutte le possibilità per arrivare in fondo”

Napoletano doc e ben dieci stagioni con la maglia degli azzurri sulle spalle. Stiamo parlando di Ciro Ferrara, ex difensore dei partenopei ed oggi allenatore nonché opinionista sportivo. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ferrara ha analizzato quelle che sono le prospettive europee per la formazione di Carlo Ancelotti: “Per gli azzurri questa è una stagione molto importante. Credo che l’Europa League sia un obiettivo da perseguire e che possa essere raggiunto: il Napoli ha tutte le qualità e tutte le possibilità per arrivare fino in fondo. In queste competizioni serve però anche un pizzico di fortuna, così come in Champions”.

AMARCORD – Ferrara ha poi riavvolto il nastro nella sua mente, tornando agli anni in cui ha indossato la maglia della squadra della sua città: “Negli anni in cui ho giocato a Napoli abbiamo ottenuto dei successi importantissimi, non solo per la squadra, ma per tutta la città. Quando un napoletano ottiene delle vittorie e porta il nome di Napoli in giro per tutto il mondo è un motivo di vanto”.