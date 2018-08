Napoli, l’ex Iezzo: “Critiche a Karnezis ingiuste. Ha le qualità per dare una mano”

Gennaro Iezzo, ex portiere anche del Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Tra gli argomenti trattati, quello relativo al portiere Orestis Karnezis, neo acquisto partenopeo, preso per far crescere al meglio il giovane Meret. Per sua sfortuna, l’ex Udinese, è stato protagonista in negativo nelle gare di precampionato con qualche errore di troppo che ha fatto piovere su di lui una serie di critiche pesanti. L’ex azzurro Iezzo, che di estremi difensori se ne intende, ha preso le difese del greco.

CRITICHE INGIUSTE – “Si parla di Karnezis come se fosse un portiere alle prime armi solo per qualche errore nelle amichevoli precampionato, che lasciano il tempo che trovano. Ha tutte le qualità per dare una mano al Napoli, in questa fase della stagione anche i portieri fisicamente non sono al top. Perdere Reina è stato un grande errore, soprattutto in una fase come questa”.