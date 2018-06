Napoli, l’ex Inler: “Bellissimi ricordi, sarebbe bello tornare. E quel gol al Madrigal…”

L’ex centrocampista dei partenopei Gokhan Inler, ora in forza all’ Istanbul Başakşehir, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare del Napoli, del suo rapporto con la città e del futuro che potrebbe tingersi di azzurro ancora una volta.



PRESENTE – “Ho tanti amici a Napoli, è la mia casa lo sapete, seguo sempre gli azzurri. Con Jorginho, Koulibaly, Mertens, Maggio, Hysaj, ci sentiamo spesso, quando vado a Napoli ci vediamo sempre. Ho 33 anni, fino a quando sto bene voglio giocare. Anche con Cavani ho un grande rapporto, siamo cresciuti insieme. Ora sono al Basaksehir, ho 2 anni di contratto, siamo arrivati terzi, il prossimo anno faremo le Coppe”.

RICORDO PIU’ BELLO – “Il gol più importante? Il più importante è stato sicuramente quello al Madrigal contro il Villareal, forse il più difficile invece il gol al Chelsea, siamo andati veramente ad un passo dai quarti di Champions, un’esperienza straordinaria”.

SCUDETTO MANCATO E FUTURO – “Sarri ha mostrato un calcio diverso, quest’anno la squadra è cresciuta tantissimo, io pensavo davvero si potesse vincere lo Scudetto. Non commento gli episodi però il Napoli poteva vincere, i ragazzi hanno fatto tantissimo, il massimo, è stato un peccato. Futuro a Napoli? Sto iniziando a pensare a cosa fare dopo, voglio sicuramente restare nel mondo del calcio, sapete il rapporto che mi lega, mi farebbe piacere tornare a Napoli in un altro ruolo per poter dare ancora qualcosa alla città”.

