Napoli, l’ex Lucarelli: “Hamsik mai trascinatore. Milik determinante. Europa League? Può arrivare fino in fondo…”

Nel Napoli ha giocato dal 2010 al 2012, conosce l’ambiente e di calcio sa il fatto suo. Cristiano Lucarelli ex grande bomber tra le altre proprio degli azzurri, e attualmente allenatore, ha parlato nel corso della trasmissione A Tutto Napoli, in onda sulle frequenze di RMC Sport. Eliminazione dalla Champions League, campionato e la corsa in Europa League: questi i temi principali affrontati con particolare attenzione anche alla squadra e soprattutto al capitano Hamsik e il bomber Milik.

SINGOLI – Autore di due reti importanti nelle ultime giornate di campionato, l’attaccante polacco Milik riceve soprattutto elogi da Lucarelli: “A Bergamo contro l’Atalanta e a Cagliari ha regalato due vittorie e punti importanti al Napoli, che lascia gli azzurri dietro la Juve anche se il distacco resta importante. Peccato non sia riuscito a segnare anche a Liverpool, con maggior fortuna gli azzurri sarebbero agli ottavi di Champions. Milik è un ragazzo che, dopo qualche difficoltà fisiologica, sta dimostrando di essere un calciatore determinante, risolutivo. Può diventare molto importante per il Napoli”. Poi su Hamsik e le critiche spesso ricevute dal capitano dei partenopei: “Marek non è mai stato un calciatore che ha trascinato il Napoli in questi 11 anni in azzurro. È sempre stato molto risolutivo e determinante, con i suoi inserimenti e i suoi gol. Spesso è andato in doppia cifra, ma trascinare non è nelle sue caratteristiche. Non perché è sottotono ma perché adesso opera in un ruolo non suo, può farlo perché è forte ma non è il suo ruolo. Lui è sempre stato un centrocampista di inserimento, mettendo in difficoltà gli avversari. Ora organizza il gioco, non sono d’accordo con tutte queste critiche. Quando manca, ci si rende conto di quanto è davvero importante. È sempre stato il calciatore che determinava la situazione col suo modo di stare in campo, magari non toccava il pallone per qualche minuto per poi farsi vedere e andare a segno. Parlare di calciatore che non fa la differenza, per me, è tuttavia un po’ esagerato”.

EUROPA – Fiducioso per il cammino in Europa League dopo l’eliminazione dalla Champions ad opera del Liverpool: “Il Napoli è una delle squadre che può ambire a vincere la coppa, magari in Champions sarebbe stato difficile arrivare ai quarti di finale. In Europa League può fare bene, può essere il trampolino di lancio. Un po’ come accadde a me quando ero allo Shakhtar: vincere l’Europa League può essere un viatico per affrontare meglio la Champions dell’anno successivo”.