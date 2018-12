Napoli, l’ex Maggio non dimentica l’azzurro: scarpe personalizzate con Pulcinella e scritta in dialetto

Oltre dieci anni con la maglia del Napoli cucita sul petto. Christian Maggio, ex difensore e capitano degli azzurri, dopo una vita con la squadra partenopea, – dal 2008 al 2018 – porta la città e le sue tradizioni, nonché i suoi principali simboli nel cuore. Anzi, in questo caso anche sulle scarpe.

OMAGGIO – Dopo aver lasciato il Napoli, Maggio ha voluto continuare nel mondo del calcio e, attualmente, è in forza al Benevento. Ma nel cuore e nella testa, sono indimenticabili gli anni trascorsi in azzurro. Ecco perché, il terzino classe 1982 ha postato sul proprio account Instagram un omaggio alla città di Napoli. Delle scarpe strepitose, personalizzate con le immagini del Golfo e di Pulcinella da una parte, e una scritta esilarante, in dialetto, dall’altra. Un gesto d’amore, sicuramente apprezzato dai napoletani e dai tifosi azzurri.