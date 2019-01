Napoli, l’ex Montervino consiglia: “Prendi Barella, mi ha impressionato. Può convinvere con Allan…”

Tempo di calciomercato in Serie A. La sessione invernale è cominciata e le squadre provano a rinforzarsi. Chi deve sistemare la rosa per questa stagione e chi, invece, pensa già alla prossima. Il campionato è ancora aperto e per inseguire la capolista Juventus, le inseguitrici, Napoli e Inter su tutte proveranno a mettere a segno qualche colpo.

Francesco Montervino, ex calciatore azzurro, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live provando a dare qualche suggerimento alla sua ex squadra in ottica mercato, sia a gennaio sia per la prossima estate.

PRENDI LUI – Non sarà facile strapparlo al Cagliari, ma Nicolò Barella è uno degli obiettivi delle big italiane. Il giovane centrocampista è senza dubbio la rivelazione del campionato italiano delle ultime due stagioni. Una crescita costante che lo ha portato anche ad esordire e diventare una pedina importante anche per la Nazionale di Roberto Mancini. Sul sardo, l’ex del Napoli ha commentato: “Barella è uno dei centrocampisti più talentuosi del calcio italiano. Anche Zaniolo mi piace molto. Chiesa pure è tra i migliori italiani. E’ giusto che il Napoli si inserisca nell’asta per Barella: è uno dei pochi che mi ha impressionato. Il Napoli deve prendere questo tipo di giocatori. Parliamo di un ’97 e può convivere con Allan”.

CESSIONI E NON SOLO – In uscita, invece, ci sarebbe il croato Rog, ma anche in questo caso Montervino dice la sua e consiglia il Napoli: “Rog? E’ l’unico centrocampista d’interdizione dopo Allan, poi ne devi acquistare un altro. La sosta arriva nel momento giusto per il Napoli che adesso potrà ricaricare le batterie. Sarri? E’ un grande maestro di calcio e giocava così bene perché aveva elementi forti. Il Chelsea ha un organico di livello, ma in Inghilterra a volte c’è poco tempo”.