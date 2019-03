Napoli, l’ex Montervino: “Le critiche a Insigne? Stucchevoli”

Del Napoli, Francesco Montervino, è stato anche capitano, indossando la maglia azzurra dal gennaio 2003 al 2009, eccezion fatta per una breve parentesi a Catania. L’ex centrocampista conosce quindi molto bene l’ambiente partenopeo e, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha commentato le critiche di cui è rimasto vittima Lorenzo Insigne: “Sono stanco di stare a parlare di alcuni atteggiamenti da parte della gente nei confronti di chi muore per questi colori: diventa una cosa stucchevole. Insigne è un patrimonio non solo del Napoli, ma dell’intero calcio italiano: ha scelto di trascorrere la parte più importante della sua carriera in azzurro e anche quando non brilla nelle prestazioni, come con il Sassuolo, fa gol. Purtroppo è successo a tutti i napoletani e ai figli di Napoli: nei periodi complicati i tifosi prendono di mira questo tipo di giocatori”.