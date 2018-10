Napoli, l’ex Montervino: “Può vincere la Champions. Ecco cosa serve…”

“Ancelotti chiese solo un calciatore al Napoli, ma soprattutto di non cedere nessuno dei pezzi della rosa. Questo è quello che va fatto”, questa la ricetta giusta di Francesco Montervino. L’ex calciatore del Napoli, ha parlato a Radio Crc delle ambizioni del club partenopeo e ha detto la sua sulla possibilità del club di De Laurentiis di trionfare di nuovo in Europa.

SI PUO’ – “Il Napoli ha costruito una squadra e un progetto tecnico di grandissima importanza, dove non servono chissà quanti pezzi da 90 per rischiare di vincere. Serve solo qualcuno, ed è nelle forze della società. Regalare un Benzema o un Vrsaljko o un Cech è nelle potenzialità di De Laurentiis. Mi sembra come l’Arsenal, che fa sempre squadre tecniche importanti inserendo ogni anno 1-2 pezzi da 90. Chiaro è che si smantella poi la squadra e si vuole vincere, come fece tre anni fa l’Inter, si fa fatica allora. Ancelotti chiese solo un calciatore al Napoli, ma soprattutto di non cedere nessuno dei pezzi della rosa. Questo è quello che va fatto. Poi non per forza si deve vincere campionato o Champions, il Napoli nella sua storia ha vinto anche una Coppa UEFA, e il Napoli le potenzialità per farlo le ha”.