L’iniziativa di Hamsik: “Scrivi forza Napoli e vinci la mia maglia”

Marek Hamsik, capitano del Napoli, fa scatenare il tifo partenopeo anche su Instagram annunciando un regalo per un fortunato tra i suoi followers. Davvero ampia la partecipazione dei sostenitori dello slovacco e della squadra azzurra, ben oltre 10mila dopo poche ore.

INIZIATIVA – Non passa il buon umore in casa Napoli nonostante un pre campionato non esaltante. A dar vita ad un sipatico siparietto è stato Hamsik che sul proprio profilo Instagram ha messo in palio la sua maglietta utilizzata nell’amichevole di ieri contro il Wolfsburg. “Vinci la mia maglia firmata con dedica di partita di ieri Wolfsburg-Napoli. Basta scrivere un commento con il tuo nome e FORZA NAPOLI”, questo il messaggio del capitano ai suoi fan. Il giochino è stato accolto col sorriso anche da diversi compagni e da ex azzurri tra cui Koulibaly, Albiol, Maggio, Inler e Diego Maradona Junior. Una simpatica iniziativa che mette in evidenza l’ottimo clima in casa partenopea in vista dell’inizio della nuova stagione.